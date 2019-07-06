Дорогу к станции Деревянка планируется отремонтировать в этом году

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В Прионежском районе Карелии заключен контракт на ремонт подъезда к станции Деревянка, сообщил руководитель управления автомобильными дорогами Виктор Россыпнов.
"Одним из проблемных на дорожной сети республики в течение нескольких лет являлся участок на подъезде к станции Деревянка. В этом году данная проблема будет решена. По результатам проведенных торгов 4 июля был заключен контракт с ООО "НордСтройТранс" на сумму 25 млн рублей на ремонт участка с 9 до 11 км данной дороги", - сообщил Россыпновю
По его словам, планируется выполнить фрезерование, устройство асфальтобетонного покрытия с укладкой геосетки, укрепление обочин, прокопку кюветов. Срок выполнения работ – до 31 октября.
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