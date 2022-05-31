Дорогу перекроют в Приладожье Карелии из-за ремонта

Водителей предупреждают об ограничении движения на трассе «Ихала–Лумиваара» в Лахденпохском районе.

По сообщению Госавтоинспекции Лахденпохья, сегодня, 8 июня с 10 часов и до окончания ремонтных работ перекрыто движение всех видов транспорта на региональной дороге «Ихала– Лумиваара» на участке 8 км.

Ранее сообщалось, дорогу к дачным кооперативам под Петрозаводском, размытую потопом, еще не отремонтировали.