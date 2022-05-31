«Нужно вскрыть, посмотреть»: Дорогу к дачным кооперативам под Петрозаводском, размытую потопом, еще не отремонтировали

Участок на 17 км автодороги «Петрозаводск – Лососинное», который размыло потопом месяц назад, еще не начали ремонтировать – организовано реверсивное движение.

В редакцию «Столицы на Онего» житель Карелии прислал фото участка автодороги «Петрозаводск – Лососинное» на 17-м километре, который размыло в ночь на 13 мая.

«Прошел уже месяц, на дороге ограничено движение, никто ее не ремонтирует и неизвестно, когда дачникам восстановят ее», - написал автор фото.

В Минтрансе Карелии объяснили, что работы по восстановлению участка дороги на 17-м километре в сторону Лососинного начнутся в июне.

«На сегодняшний день проводятся гидрологические исследования, на основании которых будет принято проектное решение по изменению параметров водоотвода, с учетом того, что произошло во время паводка. Ремонтные работы начнутся в июне после проведения всех исследований», - объяснили в министерстве транспорта республики.

На вопрос, как долго будут проводиться работы по восстановлению дорожного полотна, специалисты затруднились ответить.

«Трубы с паводком не справились, надо будет вскрыть, посмотреть все», - объяснили в министерстве.

Напомним, участок дороги «Петрозаводск-Лососинное» размыло 13 мая, когда вышел из берегов ручей.

По словам представителей дорожных служб, произошло активное таяние снега, дренажные трубы не справились с большим количеством воды.

Грунт размыло вокруг дренажных труб. Под асфальтом размыта земля.