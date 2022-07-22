Дорогу рядом с консерваторией в Петрозаводске перекопают

Работы по восстановлению сетей ливневой канализации начались у здания консерватории на улице Ленинградской в Петрозаводске.

Труба рядом с консерваторией забита грунтом и корнями, что стало причиной ее засора. Рабочие намерены провести масштабные работы на участке трубопровода. Об этом сообщил в соцсети мэр Петрозаводска Владимир Любарский.

Он пояснил, что ранее были неоднократно предприняты попытки промыть трубопровод, но видимых результатов это не принесло.

«При осмотре трубы с помощью средств телеинспекции было выявлено ее полное закупоривание грунтом и корнями деревьев. По сути на пути воды образовалась настоящая плотина из корней дерева, которые проросли внутри дренажной трубы. Дерево, ставшее причиной засора, пришлось снести и выкорчевать», — сказал Любарский.

Затем было принято решение об установке нового колодца.

«Теперь нас ожидают достаточно масштабные работы: аварийный участок необходимо раскопать, провести перекладку труб и установить железобетонные кольца. По договору все мероприятия должны быть проведены до первого сентября», — заключил Владимир Любарский.

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