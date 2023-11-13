Дорогу в Прионежском районе Карелии отремонтировали благодаря нацпроекту

В нормативное состояние привели автодорогу «Кола», 435- ст. Шуйская.

В Прионежском районе Карелии в нормативное состояние благодаря нацпроекту привели автодорогу «Кола», 435- ст. Шуйская, сообщили 14 ноября в паблике республиканского Минтранса.



Как отметили в источнике, работы на 9-ти километровом участке провели благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги».



Специалисты компании АО «ВАД» уже выполнили работы в комплексе, добавили в сообществе.



Кроме того, помимо ремонта самой дороги, на данный момент в активной фазе работы по реконструкции на мосту в поселке Шуя, работы на нем выполняются за счет средств Дорожного фонда Карелии по программе «Развитие транспортной системы», подчеркнули в группе.