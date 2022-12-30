Дорожная авария собрала пробку на границе двух районов Карелии

ДТП с участием фуры произошло на стыке Пряжинского и Олонецкого районов Карелии.

В пятницу, 6 января, примерно в 11.10, произошла дорожная авария с участием КамАЗа.

По информации пользователей паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии», два автомобиля столкнулись на трассе между селом Святозеро Пряжинского района и поселком Верхнеолонецкий Олонецкого района республики.



«Полоса в сторону Питера стоит (объезжают по встречке)», - сообщают свидетели.



Напомним, 6 января в 09.50 на 388 километре федеральной трассы «Кола» произошла смертельная авария.



По предварительным данным дорожной полиции, водитель автомобиля Škoda, двигаясь со стороны Петербурга, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Suzuki.



По предварительным данным, в Škoda погибли водитель и пассажирка. Еще два пассажира получили травмы.



В автомобиле Suzuki пострадала одна женщина. Трагедия произошла недалеко от Пряжи, в районе поворота к деревне Киндасово. Обстоятельства ДТП устанавливаются, на месте работает полиция.