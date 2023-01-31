Дорожная полиция Карелии поймала больше 200 пьяных водителей с начала года

С начала года сотрудники ГИБДД Карелии остановили без малого 230 водителей с признаками опьянения.

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, с начала года инспекторы отстранили от управления почти 230 водителей с признаками опьянения. Из них 47 отказались от медицинского освидетельствования. За такие нарушения предусмотрены лишение прав и серьезный штраф.



В этом году по вине нетрезвых водителей уже пострадали три человека. Шесть водителей повторно сели за руль нетрезвыми, им грозит уголовная ответственность.



В прошлом году в Питкярантском районе по вине нетрезвого водителя пострадали две школьницы. Недавно водитель выслушал приговор.



«Водитель в состоянии опьянения не осознает степень опасности, которой подвергает себя и окружающих людей. Алкоголь притупляет адекватную оценку дорожной обстановки, снижает быстроту реакции и точность маневров», - говорится в сообщении ГИБДД Карелии.



Традиционно в выходные количество пьяных водителей растет. Госавтоинспекция призывает автомобилистов ни при каких обстоятельствах не садиться за руль в состоянии опьянения. Нетрезвые водители создают реальную угрозу жизни и здоровью участников движения.



Помочь сделать наши дороги безопаснее может каждый - сообщив о пьяном водителе по телефону 102 или на единый номер 112.