В Карелии водителя, покалечившего двух сестер-подростков, отправили в колонию

Прошлым летом в Питкярантском районе Карелии пьяный мужчина на пикапе сбил двух пешеходов, девочек 15 и 17 лет.

В Питкярантском районе суд признал виновным 37-летнего жителя райцентра. Его обвиняли в причинении тяжкого вреда здоровью вследствии пьяного ДТП.

ДТП произошло 21 июня 2022 года в 22.07 у дома №7 по улице Свирских дивизий в поселке Салми. Его участниками стали два пешехода и пикап Great Wall.

Нетрезвый 37-летний водитель на участке сельской дороги допустил занос машины, которую выбросило на обочину. В это время по ней навстречу автомобилю шли две сестры, 15 и 17 лет. В результате ДТП обе девушки получили тяжелые травмы, в том числе, переломы ног со смещением и ушибы головы. Им предстояло длительное восстановление.

Актом освидетельствования на состояние алкогольного опьянения у водителя было установлено наличие абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе 1,71 миллиграмма на один литр.



Свою вину мужчина признал полностью, самостоятельно перечислил пострадавшим 150 тысяч рублейв качестве компенсации морального вреда.

«Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы с лишением права водить машину на срок два года с отбыванием основного наказания в колонии-поселении», - говорится в пресс-релизе прокуратуры Карелии.

Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск матери пострадавших и взыскал с осужденного еще 850 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Напомним, мать требовала два миллиона рублей.

Приговор в законную силу не вступил, сообщили в прокуратуре.