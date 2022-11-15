Дорожная полиция Ленобласти остановила машину из Карелии с килограммом наркотиков

Жителя Карелии задержали в Лодейнопольском районе с 11 свертками наркотиков.

В понедельник, 21 ноября, около 01.00 на 235 километре трассы «Кола» (Лодейнопольский район) сотрудники ДПС остановили автомобиль Volkswagen Jetta. В багажнике иномарки они нашли 11 свертков с наркотиками общим весом более килограмма.



За рулем иномарки находился 26-летний безработный житель Петрозаводска. В багажнике автомобиля инспекторы обнаружили пакет с мусором. В мешке сотрудники ДПС нашли прозрачный полимерный пакет. В нем лежали 11 свертков из изоленты общей массой 1,1 килограмма.

Эксперты изучили три свертка и установили, что мужчина из Карелии перевозил запрещенные вещества. В пакете хранилось около 600 граммов производной уксусной и бутановой кислоты, являющейся наркотиком. Оставшиеся восемь свертков будут исследованы позднее.

Возбуждено уголовное дело. Водитель задержан, говорится в сообщении паблика vk.com/47channel.