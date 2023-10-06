Дорожная полиция проверит, как водители Петрозаводска вели себя на выходных

В понедельник, 9 октября, автомобилистов карельской столицы проверят на трезвость.
В начале рабочей недели, 25 сентября, дорожные полицейские выйдут на улицы столицы Карелии, чтобы проверить водителей на трезвость.
Госавтоинспекция Петрозаводска напоминает, что сотрудники ДПС используют персональные видеорегистраторы.
Материалы аудио- и видеозаписей могут потом использовать в суде как доказательства по делу об административном правонарушении.
Также городская ГИБДД просит петрозаводчан сообщать о пьяных водителях по номерам телефонов: 715-900, 78-44-44.
В дорожной полиции отметили, что за девять месяцев в Петрозаводске произошло 12 дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей.
В них погибли четыре человека, 16 — получили травмы. В сравнении с прошлым годом наблюдается рост количества происшествий и погибших в них людей.
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