Дорожники дошли до разбитой магистрали на Кукковке в Петрозаводске

Подрядчик приступил к фрезерованию улицы Генерала Фролова, сообщили в администрации города.

АО «АБЗ-Дорстрой» приступило к ремонту улицы Генерала Фролова. Сегодня, 1 июля, на Кукковке подрядчик начал фрезеровать старое асфальтобетонное покрытие. Также работы продолжаются на улицах Красной, Щербакова и Фридриха Энгельса. На них подрядчик демонтирует старые и устанавливает новые бортовые камни.

Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В этом строительном сезоне компания обновляет объекты, которые планировали отремонтировать в следующем году. Это стало возможно, благодаря тому что в прошлый весенне-осенний период подрядчик шел с опережением графика.

Ранее был опубликован список объектов, которые перенесли на этот сезон.