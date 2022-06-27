Ремонт дорог начался на трех улицах Петрозаводска

АО «АБЗ-Дорстрой» приступило к ремонту улиц Красной, Щербакова и Фридриха Энгельса.
Как сообщили в администрации города, на улицах Красной, Щербакова и Фридриха Энгельса подрядчик демонтирует старые и устанавливает новые бортовые камни. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
В мэрии напомнили, в этом строительном сезоне АО «АБЗ-Дорстрой» обновляет объекты, которые планировали отремонтировать в следующем году. Это стало возможно, благодаря тому что в прошлый весенне-осенний период подрядчик шёл с опережением графика. Асфальт восстановили на дорогах и тротуарах, которые предполагалось отремонтировать за 2021 и 2022 годы.
В список объектов, которые перенесли на этот сезон, попали следующие участки дорог:
1. Карельский проспект (от Комсомольского проспекта до Лыжной улицы);
2. Лыжная улица (от Карельского проспекта до улицы Калинина);
3. Заводская улица (от Первомайского проспекта до улицы Зайцева);
4. Красная улица (от улицы Дзержинского до улицы Антикайнена);
5. Питкярантская улица (от Беличьего проезда до Карельского проспекта);
6. Улица Федосовой (от Малой Слободской улицы до Озёрного переулка);
7. Улица Анохина (от проспекта Ленина до моста через реку Неглинка);
8. Улица Генерала Фролова (от улицы Ровио до Балтийской улицы);
9. Родниковый проезд (от Вознесенского шоссе до Тусоломского проезда);
10. Железнодорожная улица (от Первомайского проспекта до улицы Шотмана);
11. Машезерская улица (от проспекта Александра Невского до улицы Кузьмина);
12. Советская улица (от Московской улицы до улицы Мелентьевой);
13. Улица Трудовых Резервов (от Соломенской улицы до дома № 55 по Соломенской улицы);
14. Улица Щербакова (от улицы Ломоносова до Вытегорского шоссе);
15. Улица Володарского (от улицы Маршала Мерецкова до улицы «Правды»);
16. Улица Фридриха Энгельса (от проспекта Ленина до Красной улицы).
Ранее сообщалось, ремонт дороги под Петрозаводском обещают закончить до ноября.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание