Ремонт дорог начался на трех улицах Петрозаводска

АО «АБЗ-Дорстрой» приступило к ремонту улиц Красной, Щербакова и Фридриха Энгельса.

Как сообщили в администрации города, на улицах Красной, Щербакова и Фридриха Энгельса подрядчик демонтирует старые и устанавливает новые бортовые камни. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

В мэрии напомнили, в этом строительном сезоне АО «АБЗ-Дорстрой» обновляет объекты, которые планировали отремонтировать в следующем году. Это стало возможно, благодаря тому что в прошлый весенне-осенний период подрядчик шёл с опережением графика. Асфальт восстановили на дорогах и тротуарах, которые предполагалось отремонтировать за 2021 и 2022 годы.

В список объектов, которые перенесли на этот сезон, попали следующие участки дорог:

1. Карельский проспект (от Комсомольского проспекта до Лыжной улицы);

2. Лыжная улица (от Карельского проспекта до улицы Калинина);

3. Заводская улица (от Первомайского проспекта до улицы Зайцева);

4. Красная улица (от улицы Дзержинского до улицы Антикайнена);

5. Питкярантская улица (от Беличьего проезда до Карельского проспекта);

6. Улица Федосовой (от Малой Слободской улицы до Озёрного переулка);

7. Улица Анохина (от проспекта Ленина до моста через реку Неглинка);

8. Улица Генерала Фролова (от улицы Ровио до Балтийской улицы);

9. Родниковый проезд (от Вознесенского шоссе до Тусоломского проезда);

10. Железнодорожная улица (от Первомайского проспекта до улицы Шотмана);

11. Машезерская улица (от проспекта Александра Невского до улицы Кузьмина);

12. Советская улица (от Московской улицы до улицы Мелентьевой);

13. Улица Трудовых Резервов (от Соломенской улицы до дома № 55 по Соломенской улицы);

14. Улица Щербакова (от улицы Ломоносова до Вытегорского шоссе);

15. Улица Володарского (от улицы Маршала Мерецкова до улицы «Правды»);

16. Улица Фридриха Энгельса (от проспекта Ленина до Красной улицы).

Ранее сообщалось, ремонт дороги под Петрозаводском обещают закончить до ноября.