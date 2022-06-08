Ремонт дороги под Петрозаводском обещают закончить до ноября

Строительная готовность дороги Соломенное–Ялгуба–Суйсарь составляет 34,4%.

Продолжается ремонт трассы Соломенное–Ялгуба–Суйсарь в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Завершить ремонт участка автодороги планируется до 31 октября. Об этом сообщили в Минтрансе республики.

В ведомстве напомнили, в рамках заключенного госконтракта между Управтодором Карелии и Кондопожским ДРСУ с осени прошлого года в Прионежском районе ведется ремонт участка 23–34 км автомобильной дороги Соломенное–Ялгуба–Суйсарь. Эта трасса обеспечивает подъезд к живописным бухтам Онежского озера, повышается доступность дачных направлений и туристических маршрутов.

На 11-километровом участке дороги от деревни Ялгуба до деревни Суйсарь специалисты уже провели более 70% работ по устройству кюветов и выполнили покрытие из щебеночно-гравийной смеси.

Дорожники расчищают полосу отвода от кустарника, пней и крупных камней, восстанавливают водоотвод. Помимо обновления верхнего слоя полотна, подрядчику также предстоит укрепить обочины, нанести дорожную разметку, установить дорожные знаки.

На сегодняшний день общая строительная готовность объекта составляет 34,4%.

Ранее сообщалось, разваливающийся мост через реку Деревянка в Прионежье Карелии встанет на капремонт.