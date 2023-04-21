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Дорожники наткнулись на послевоенную брусчатку при ремонте трассы на севере Карелии (ФОТО)

Новости. Общество
11:25, 04 Июля 2023

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Рабочие ремонтируют автодорогу Кемь — Калевала — Лонка, говорится в сообщении паблика «Дороги Республики Карелия».

Пользовательница сообщества «Новости Калевалы» Антонина Богданова поделилась фотографиями дороги, выложенной камнем, которую обнаружили рабочие, срезавшие во время ремонта старый асфальт. 

«Это дорога Калевала-Кемь! Дорожники сняли асфальт, а под ним послевоенная дорога выложенная камнем. Сколько труда… Как жаль, что опять спрячут под асфальт», - написала она. 



Отметим, по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» сейчас ремонтируют трассу Р-21 – «Кола» - Калевала – Лонка.

В этом году работы ведутся на 12-километровом участке со 138 по 150 км. Общая техническая готовность составляет порядка 40%.

На участке дороги полностью срезано старое покрытие, уложены трубы и три километра нового асфальта. Сейчас подрядчик укладывает основание и выравнивающий слой, а также покрытие из асфальтобетона; укрепляет кюветы, обустраивает обочины. 

Работы должны выполнить до конца сентября 2023 года. 

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