Дорожники объяснили, почему в мороз ремонтируют трассу в Карелии

Руководство Петрозаводского ДРСУ объяснило, почему на участке дороги "Петрозаводск-Вознесенье" в минусовую температуру проводится ямочный ремонт.

Ранее в ОНФ обратились водители, которые пожаловались, что дорожники при -4 проводят ямочный ремонт дороги в Прионежском районе.

"Деньги на ветер, а не ремонт. Дорога как была разбитой, так и останется вся в ямах. Асфальт сойдет вместе со снегом, как всегда. Зачем власти тратят сейчас деньги на этот горе-ремонт?!" – возмущались водители.

С мнением автомобилистов не согласны сотрудники Петрозаводского ДРСУ и считают, что ремонт, который они производят, будет только во благо всем.

По словам руководителей Петрозаводского ДРСУ, ремонт этот был необходим, потому что "во-первых, на данном участке трассы имелись ДТП, в которых пострадали люди".

"Во-вторых, имеется административное дело в отношении собственника дороги – казенное учреждение РК и подрядчика по содержанию дороги - Петрозаводское ДРСУ, которые завела ГИБДД, - объяснили дорожники, - чтобы исключить данные ситуации, было принято решение о проведении ямочного выборочного ремонта".

Как заверили в дорожно-ремонтном строительном управлении (ДРСУ), на сегодняшний день "имеются современные технологии, которые позволяют проводить ямочный ремонт при температуре от -20 до +50, и называется это метод укладки холодного асфальта".

"Данный вид работ согласован с контролирующей организацией, которая принимает работы, – это собственник дороги", - сообщили в ДРС.

В связи с тем, что работы были необходимы для организации безопасного движения и выполнены они в соответствии с нормативами и ГОСТами, подрядчик "гарантирует по данному участку более-менее нормальный проезд".