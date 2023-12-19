Дорожники полностью остановят движение по трассе в Медвежьегорском районе Карелии

В ближайшие сутки предусмотрено кратковременное ограничение движения по мосту на автодороге А-119.
Остановка движения автомобилей возможна в четверг, 21 декабря, с 10.00 до 14.00, в Медвежегорском районе.
Речь идет о мосте на 608 километре трассы, в поселке Повенец.
ФКУ Упрдор «Кола» рекомендует водителям заранее планировать муршруты поездок.
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