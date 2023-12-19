Дорожники полностью остановят движение по трассе в Медвежьегорском районе Карелии

В ближайшие сутки предусмотрено кратковременное ограничение движения по мосту на автодороге А-119.

Остановка движения автомобилей возможна в четверг, 21 декабря, с 10.00 до 14.00, в Медвежегорском районе.



Речь идет о мосте на 608 километре трассы, в поселке Повенец.



ФКУ Упрдор «Кола» рекомендует водителям заранее планировать муршруты поездок.