Дорожники рапортуют о финальной стадии ремонта моста в Деревянном

Капремонт моста через реку Деревянка в Прионежском районе выполнен на 85 процентов.

В октябре подрядчик должен завершить капитальный ремонт моста в Деревянном, сообщили в ФКУ Упрдор «Кола». Рабочие положили новый асфальт, а сейчас занимаются устройством тротуаров, гранитного бордюрного камня, подпорных стенок.



Также им предстоит монтаж системы освещения. Пока на месте работ сохраняется поочередная схема проезда.



Общая длина сооружения более 27 метров, ширина – свыше 13 метров. Старый мост через Деревянку построили в 1994 году и на момент передачи в управление ФКУ Упрдор «Кола» был в аварийном состоянии.







Капремонт переправы – один из этапов обновления дороги А-215 Лодейное Поле – Вытегра – Прокшино – Плесецк – Брин-Наволок, подъезд к Петрозаводску.



Напомним, федеральные дорожники также завершают капитальный ремонт моста через реку Пизма на 78 километре автодороги А-137 на Костомукшу.