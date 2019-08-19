Дорожники в Петрозаводске закатали люк в асфальт

На улице Гоголя дорожные рабочие при укладке асфальта замуровали колодезный люк.

В редакцию "Столицы на Онего" горожанин прислал фото, на котором запечатлел, как на улице Гоголя, на участке дороги между мемориалом "Вечный огонь" и входом в Губернаторский парк в ходе ремонта асфальтового полотна дорожные рабочие закатали колодезный люк под асфальт.



читатель Столицы на Онего