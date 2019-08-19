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Новости. Общество
11:33, 19 Августа 2019
фото: читатель Столицы на Онего

Дорожники в Петрозаводске закатали люк в асфальт

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На улице Гоголя дорожные рабочие при укладке асфальта замуровали колодезный люк.

В редакцию "Столицы на Онего" горожанин прислал фото, на котором запечатлел, как на улице Гоголя, на участке дороги между мемориалом "Вечный огонь" и входом в Губернаторский парк в ходе ремонта асфальтового полотна дорожные рабочие закатали колодезный люк под асфальт.


читатель Столицы на Онего

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Комментарии

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кир
2019-08-19 14:59:45
Так могут пацаны моего квартала. Немного попридуряются на неквалифицированной работе, даже иногда новую спецовку выдают им, которую потом они не сдают, когда выгонят досрочно. Зимой клянчат пособие по безработице.
Дмитрiй Сергинъ
2019-08-19 13:02:01
люк можно и потом очистить! Зато слои ровно лягут.
zanoza
2019-08-19 12:13:17
А чему тут удивляться, кто их контролирует? Даже "обученных" общественников не наблюдается, я уже не говорю о заказчике (администрации города), тем вообще всё параллельно.
Игорь
2019-08-19 11:56:11
Зато не украдут )
однозначно
2019-08-19 11:44:12
Значит так надо. Всякая хипстерская шушара без носков напокупает себе айфонов на мамины деньги и суют везде свои сопливые носы. Работать не хотят, зато фотографируют всякую фигню и публикуют в интернете. Эдакие известные карельские фотографы. Ладно бы только фотографировали, так еще и всякие бредовые идеи предлагают.
zanoza
2019-08-19 12:10:29
однозначно, типичная реакция тролля :) потому как сущность тролля в том, чтобы изгадить настоящее, прошлое и будущее.
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