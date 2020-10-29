Дорожники завершили ремонт подъездной дороги к МАПП "Вяртсиля" в Карелии

В Карелии капитально отремонтировали 54 км трассы, реконструкция которой прошла 20 лет назад.

Как сообщили в Упрдор "Кола", капитальный ремонт подъездной дороги к российско-финской границе длился три года. 54 км трассы к международному автомобильному пункту пропуска "Вяртсиля" начали приводить в порядок в 2017 году, после того, как дорога была передана в федеральную собственность.

Дорожные работы шли поэтапно: 54 км были разбиты на четыре участка. В целом за два года капитальный ремонт был развёрнут на всей дороге. В результате заменено и построено 147 водопропускных труб и более 125 локальных очистных сооружений. Обустроено 167 съездов и порядка 12 км линий освещения во всех населенных пунктах. Для безопасности пешеходов построено более 11 км тротуаров с пешеходным ограждением, устроено 14 пешеходных переходов. Для обеспечения безопасности дорожного движения установлено 30 км барьерного ограждения, нанесена желтая осевая разметка.

Кроме того, добавилась дополнительная третья полоса для разделения транспортного потока на легковые автомобили (крайняя левая полоса шириной 3,5 м), автобусы (средняя полоса шириной 3,75 м) и грузовые автомобили (крайняя правая полоса шириной 4 м) на участке, где дорога непосредственно выходит к границе.

В Упрдор "Кола" напомнили, реконструкция дороги до границы с Финляндией проходила более 20 лет назад.

Ранее компания "ВАД" подвела итоги масштабного ремонта дорог в Карелии в 2020 году.