Дорожные провалы в центре Петрозаводска устранят только летом

Восстановление дорожного полотна вблизи Советского моста будет выполнено летом, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В результате обследований окончательно подтверждено, что просадка асфальтобетонного покрытия связана с прокладкой в ноябре-декабре подземных инженерных коммуникаций – трубопровода ливневой канализации.

Замена трубопровода займет четыре–пять дней. На это время придется ограничивать движение по участку улицы Правды. К тому же, если коммуникации будут прокладываться в период отрицательных температур, работы придется вести в несколько этапов.

Как утверждают проектировщики, в настоящее время деформация насыпи вблизи Советского моста прекратилась, поэтому для быстрого и качественного ее восстановления целесообразнее дождаться благоприятных погодных условий.

"Если нынешний уровень просадки дорожного полотна не будет увеличиваться, работы перенесем на лето, что не так страшно при соблюдении автомобилистами скоростного режима, установленного на этом участке автодороги, – 20 километров в час", - отметил Андрей Бекелев.