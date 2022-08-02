Дорожный каток упал в реку в поселке Карелии — есть пострадавшие (ФОТО)

В селе Видлица Олонецкого района произошло ДТП с пострадавшим.

Как сообщается в паблике пожарных-спасателей Олонецкого района, в минувший понедельник, 8 августа, в 13.00 на пульт ЕСС-01 поступило сообщение, что в селе Видлица, на улице Набережная, 105 произошло дорожно-транспортное происшествие: дорожный каток упал в реку.

На место происшествия выезжал личный состав пожарной части №37 по охране села Видлица. По информации спасателей, в ДТП никто не погиб, травмы получил один человек.