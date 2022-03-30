Досадная авария произошла на центральном проспекте Петрозаводска (ВИДЕО)

На проспекте Ленина легковой автомобиль протаранил кроссовер, остановившийся на запрещенный сигнал светофора.

В минувший понедельник, 4 апреля, в 7.59 на проспекте Ленина, в районе пересечения с улице Кирова, в Петрозаводске произошло ДТП с участием легкового автомобиля и кроссовера.

«ДТП произошло перед регулируемым перекрёстком, когда кроссовер остановился перед перекрестком на запрещающий сигнал светофора. Двигающийся следом легковой автомобиль наехал сзади на кроссовер. Транспортные средства получили механические повреждения», — сообщается на сайте «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Видеокамера компании «Сампо.ру» запечатлела момент столкновения.