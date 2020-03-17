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Досрочная сдача ЕГЭ отменена из-за коронавируса

Новости. Общество
10:53, 18 Марта 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Валерий Шарифулин
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Сроки ЕГЭ и ГВЭ досрочного периода переносятся на основной период с 25 мая по 29 июня.

Об этом сообщил на своей странице в "ВКонтакте" министр образования Карелии Роман Голубев.

По словам министра, участникам, зарегистрированным на досрочный период сдачи экзаменов, необходимо пройти перерегистрацию на основной период.

"О сроках и месте перерегистрации сообщим дополнительно. Информация будет оперативно размещена на сайте Министерства образования Республики Карелия и на портале ЕГЭ в Карелии", - отметил Голубев.

Напомним, школьники Петрозаводска вышли на длинные каникулы из-за коронавируса.

 

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Комментарии

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amez
2020-03-18 11:08:48
Срочный, досрочный... - да отмените этот ненавистный ЕГЭ вообще, сделайте долгожданный подарок детям и родителям! Тем более, что подготовка к нему уже сорвана!
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