Досрочная сдача ЕГЭ отменена из-за коронавируса

Сроки ЕГЭ и ГВЭ досрочного периода переносятся на основной период с 25 мая по 29 июня.

Об этом сообщил на своей странице в "ВКонтакте" министр образования Карелии Роман Голубев.

По словам министра, участникам, зарегистрированным на досрочный период сдачи экзаменов, необходимо пройти перерегистрацию на основной период.

"О сроках и месте перерегистрации сообщим дополнительно. Информация будет оперативно размещена на сайте Министерства образования Республики Карелия и на портале ЕГЭ в Карелии", - отметил Голубев.

Напомним, школьники Петрозаводска вышли на длинные каникулы из-за коронавируса.