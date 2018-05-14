Плиты OSB
163
138
Панель ПВХ
179
99
Табурет
490
299
Сковорода
290
139
Ламинат Kastamonu
519
289
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
11:33, 14 Мая 2018

Доступные цены на услуги в государственной ритуальной службе ritual.ru в Челябинске

По теме

Сотрудники Минприроды и полиции не обнаружили кабанов в Петрозаводске
14.05.18 15:48
Началось благоустройство первого двора по программе "Комфортная городская среда"
14.05.18 15:41
Мирошник одобрила кандидатуру 29-летнего сына Ханцевича на должность директора школы №43
14.05.18 15:13
Все новости
Загрузка...

Смерть - это неизбежное событие, через которое придется пройти каждому человеку.

Всем приходится прощаться с любимыми людьми, знакомыми и родственниками. Особенно болезненно, когда нас покидают самые близкие (родители, браться, племянники, бабушки, дети). В этом случае скорбящим приходится не просто оплакивать умершего, но и взять на себя все заботы по организации похорон.

Проводы в последний путь - это не просто поиск места на кладбище. В первую очередь нужно получить справку, оповестить всех знакомых и близких о горе. Организация всей  процессии включает в себя поиск транспорта (катафалк, маршрутка для перевозки гостей), покупка гроба, венков, цветов, свечей, одежды, услуги мытья покойника и его бальзамации, заказ поминального обеда и много другого.

Самостоятельно посетить все инстанции, получить документацию, купить нужные товары и заказать услуги за один день просто невозможно. Ведь кроме хлопот и суеты большинство людей испытывают боль утраты, им все еще тяжело смириться потерей и мыслить здраво. Именно поэтому логичнее всего заказать все необходимое для процессии в ритуальной службе.

На данный момент, многие похоронные агентства предлагают целый комплекс услуг (начиная от доставки ритуальны товаров и заканчивая перевозкой покойника на кладбище). Такой вариант решения проблем очень удобен и выгоден. Несмотря на целый ряд преимуществ, не все ритуальные службы характеризуются компетентностью. Некоторые завышают цены, другие предлагают некачественный товар, а третьи и вовсе легкомысленно относятся к работе (выпившие копачи, грубые водители, опаздывающие сотрудники, которые должны помыть и забальзамировать покойника).

Государственная ритуальная служба в Челябинске - скоро открытие

"Ritual.ru" - это государственная ритуальная служба, которая пользуются большой популярностью во всей стране. Данное агентство не просто предлагает самые низкие цены, регулируемые государством. В первую очередь, здесь реализуются только качественные товары (венки. гробы, тапочки, одежда для похорон).

 Совсем скоро в Челябинске состоится открытие еще одного филиала "Ritual.ru" . Можно просто на сайте ознакомиться с перечнем услуг (товаров) и сделать заказ.

  • разнообразный каталог с ритуальными товарами и услугами;
  • предоставляем услуги в комплексе (бальзамация, перевозка усопшего в катафалке, поминающих - в кафе или на кладбище, прочее);
  • работают только профессиональные и компетентные сотрудники;
  • контролируемые государством цены.

На правах рекламы

По теме

Сотрудники Минприроды и полиции не обнаружили кабанов в Петрозаводске
14.05.18 15:48
Началось благоустройство первого двора по программе "Комфортная городская среда"
14.05.18 15:41
Мирошник одобрила кандидатуру 29-летнего сына Ханцевича на должность директора школы №43
14.05.18 15:13
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2018-05-14 12:05:22
Что-то готовят. Две рекламы на одну тему не просто с бухты-барахты.
User
2018-05-14 12:37:18
кир, дык сокращение поголовья с доходами ниже прожиточного минимума.
Leopol'd
2018-05-14 11:55:44
Челябинск присоединился к Карелии?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
07.05.2018, 12:16
Победа в Европейском суде: что дальше?
11.05.2018, 19:40
ВИДЕО: Юлия Самойлова забыла слова песни во время выступления на "Евровидении"
13.05.2018, 10:00
ФОТО И ВИДЕО: По Петрозаводску прогуливаются кабаны
07.05.2018, 15:37
В ГИБДД Петрозаводска рассказали подробности страшного ДТП, где пожилой водитель сбил подростков
12.05.2018, 09:06
ФОТО, ВИДЕО: Жуткие кадры с места групповой аварии в Петрозаводске появились в сети
09.05.2018, 14:26
ФОТО: Несколько тысяч петрозаводчан вышли на акцию "Бессмертный полк"

Аналитика

Сегодня 12:01
Обществоведение
Споры идут, а денег нет
Дискуссия о проекте установки стелы "Петрозаводск – город воинской славы" получила VIP-участника. Им стал глава Карелии Артур Парфенчиков.
Геннадий Боднарчук: Россияне не хотят экспериментов над собой 6
11.05.2018 13:52
"Хочу уйти от партийной зависимости" 9
10.05.2018 15:55
Что значит для Карелии новый состав правительства? 5
10.05.2018 12:06
Победа в Европейском суде: что дальше? 13
07.05.2018 12:16
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 15:08
Личное мнение
"У меня столько всего украли, что я смирилась"
Журналист и блогер Наталья Ермолина рассказала, как люди зарабатывают в наше время. 
Качественная и комфортная лабораторная диагностика с первых дней жизни
Сегодня 12:27
"Отрицательные роли играть полезно"
12.05.2018 09:37
Один День Победы
10.05.2018 13:26
архив чтиво

Медиа

"Стоп кадр" от 10 05 2018
11.05.2018 10:48
все фото и видео

Опрос

Кто должен ответить за неубранные помойки и мусор в Карелии?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»