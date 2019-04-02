Доверчивая пенсионерка из Петрозаводска отправляла мошенникам деньги по первому звонку

Мошенники, звонившие из разных городов и организаций, выманили у пенсионерки более 200 тысяч рублей, сообщил в МВД Карелии.

Жительницу Петрозаводска, у которой супруг страдает сахарным диабетом, заинтересовала Интернет-реклама лекарственного препарата. На сайте, адрес которого 67-летняя пользовательница впоследствии не вспомнила, были собраны хвалебные отзывы о чудо-каплях.

Она оставила заявку на ресурсе, указав номер телефона и личные данные. Вскоре поступил звонок от менеджера компании, которая еще раз расхвалила "лекарство", записала подробные сведения о покупательнице, предложила скидку и после оплаты обещала выслать товар. Перечислив более 4600 рублей и оплатив доставку, женщина получила препарат на почте.

Придя домой, подробно изучив состав средства, петрозаводчанка пришла к выводу, что это некий сироп, который совершенно не подходит мужу. Но на этом история не закончилась.

В конце марта пенсионерке позвонил мужчина. Сообщив, что беспокоит жительницу Карелии из Москвы, он огорошил петрозаводчанку известием – распространители капель от диабета, которые та приобретала, арестованы. Более того, якобы препарат вызвал летальный исход. "В связи с этим сейчас всем пострадавшим выплачивается компенсация. Конкретно Вам положено 274 000 рублей. В течение трех дней мы пытались выслать Вам эти деньги. Но перевод не проходит!" - возмутился неизвестный. Затем он предложил решение вопроса – женщина должна была сама перевести 12 тысяч рублей на определенный счет. Будто бы для того, чтобы ей в обратном порядке перевели компенсацию. Та так и сделала.

Далее "человек из Москвы" предупредил, что вопросом этой пострадавшей семьи будет заниматься его коллега - "Петр Михайлович". Действительно, позвонил абонент, представился Петром Михайловичем и поинтересовался, есть ли у женщины некая медстраховка. Услышав отрицательный ответ, Петр Михайлович сообщил, что тогда пенсионерке в качестве компенсации переведут дополнительно 300 тысяч рублей. "Но за это требуется Вам оплатить определенную страховую выплату - 82 тысяч рублей, она позднее Вам вернется со всей суммой компенсации. То есть сейчас переводите эти деньги, высылайте номер чека, а мы Вам уже насчитали 574 тысяч рублей!" - пообещал незнакомец.

Петрозаводчанка выполнила и это указание.

А на следующий день ей позвонил третий неизвестный, представился, сказал, что именно он работает с потерпевшими из Карелии и поинтересовался – как скоро пенсионерка сможет выслать декларацию о доходах, которая якобы также требовалась в данной ситуации. Петрозаводчанка растерялась и услышала предложение – ей сделают декларацию, если она переведет 25% от суммы причитающейся выплаты – 143 500 рублей. Женщина вновь поступила так, как ее просили вежливые незнакомцы.

Звонки прекратились, никаких выплат покупательница чудо-препаратов не получила.

Сообразив, что ее обманули, она обратилась в УМВД России по Петрозаводску. При этом заявительница попросила включить в сумму ущерба и стоимость препарата, так как он, по ее мнению, оказался не соответствующим рекламе. В итоге, гражданка лишилась 237,5 тысяч рублей, не считая стоимости неудачной покупки.

Полиция Карелии предупреждает – обещания компенсации за ранее приобретенные товары очень часто оборачиваются обманом. Ни в коем случае не верьте посулам посторонних лиц, если для получения денег вас просят заплатить некоторую сумму в качестве налога, госпошлины, комиссии, страховки, услуг по сопровождению сделки, прибытию инкассаторов и т.п.

Помните, что компенсации не могут производиться дистанционно, без вашего посещения официального учреждения, проставления подписи и т.п.