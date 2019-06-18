Доверчивая петербурженка неудачно "продала" дом в Карелии

Мошенники украли у женщины 150 тысяч рублей.

Издание "Конкретно.ru" пишет, что в начале июня 57-летняя петербурженка разместила на сайте объявлений в Интернете сообщение о продаже квартиры в Карелии. Днем 9 июня ей с мобильного телефона позвонила неизвестная женщина и изъявила желание приобрести жилье.

Через некоторое время незнакомка перезвонила снова и сообщила, что по ошибке перевела на карту женщине 150 тысяч рублей.

Несмотря на то, что заявительница не получила смс-уведомление банка, доверчивая пенсионерка перевела деньги мошеннице.