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Новости. Криминал
14:25, 18 Июня 2019
фото: ТАСС / Юрий Смитюк

Доверчивая петербурженка неудачно "продала" дом в Карелии

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Мошенники украли у женщины 150 тысяч рублей.

Издание "Конкретно.ru" пишет, что в начале июня 57-летняя петербурженка разместила на сайте объявлений в Интернете сообщение о продаже квартиры в Карелии. Днем 9 июня ей с мобильного телефона позвонила неизвестная женщина и изъявила желание приобрести жилье. 

Через некоторое время незнакомка перезвонила снова и сообщила, что по ошибке перевела на карту женщине 150 тысяч рублей.

Несмотря на то, что заявительница не получила смс-уведомление банка, доверчивая пенсионерка перевела деньги  мошеннице. 

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