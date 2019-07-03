Доверчивая петрозаводчанка пригласила в дом вора

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Мужчина украл у петрозаводчанки деньги, пока та выходила из комнаты, сообщили в МВД Карелии.
В полицию Петрозаводска с заявлением о краже обратилась 44-летняя петрозаводчанка. Сумма ущерба составила 15 тысяч рублей.
Женщина пояснила, что встретила знакомого, который сопроводил ее в доставочную организацию для получения пенсии. После чего она пригласила его домой. А проводив гостя, женщина отправилась совершать покупки. И только вернувшись домой, она обнаружила пропажу денег.
Полицейскими был установлен подозреваемый – 33-летний петрозаводчанин. Он пояснил, что дождался, когда петрозаводчанка отлучится из комнаты, и забрал деньги из сумочки. Похищенное он потратил на собственные нужды.
Возбуждено уголовное дело.
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