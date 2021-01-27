Мошенник отказался вернуть жительнице Карелии 25 тысяч рублей

Интернет-мошенники обманули на 25 тысяч рублей кондопожанку, мечтавшую купить снегоход, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Кондопожского района обратилась 48-летняя горожанка. Она рассказала, что лишилась крупной суммы денег. Заявительница пояснила, что она и её муж планировали приобрести снегоход. Искать технику супруги решили на одном из популярных сайтов объявлений. Подходящий вариант нашли быстро, но не в Карелии, а в соседней Мурманской области.

Женщина связалась по телефону с продавцом и обговорила с ним условия сделки. В итоге кондопожанка договорилась внести задаток 25 тыс. рублей, получить товар, а затем перевести владельцу снегохода остальные 100 тысяч. Однако когда она отправила предоплату, продавец потребовал выплатить деньги полностью. Только в этом случае он был готов передать технику новым хозяевам.

Женщина возмутилась и попросила своего собеседника вернуть ей внесённый аванс. После этих слов мужчина повесил трубку, а затем и вовсе оказался вне зоны действия сети. Заявительница обновила интернет-объявление и обратила внимание, что в нём был изменён номер мобильного телефона. Она набрала его, однако на том конце провода услышала женский голос. Девушка пояснила, что про снегоход и его продажу слышит впервые.

В настоящий момент стражи порядка устанавливают все обстоятельства произошедшего.