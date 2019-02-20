Доверчивому любителю алкоголя в Петрозаводске потребовалась помощь полицейских

В Петрозаводске мужчина попросил полицейских найти девушку, которая ушла за продуктами с его банковской картой и не вернулась, сообщили в МВД Карелии.

В начале февраля в отдел полиции №2 в Петрозаводске обратился 44-летний горожанин и сообщил, что у него похищены более 6 тысяч рублей. Заявитель пояснил, что накануне у него в гостях были малознакомые люди, с которыми он распивал спиртные напитки.

Мужчина попросил одну гостью сходить за продуктами и дал ей свою банковскую карту, сообщив пин-код. После того как женщина ушла в магазин, хозяин квартиры уснул. Утром он не обнаружил ни гостей, ни продуктов, ни банковской карты, а вскоре гражданин заметил смс о списании денежных средств и обратился к правоохранителям.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемую, 33-летнюю петрозаводчанку. По версии следствия, вместо того, чтобы выполнить просьбу владельца карты, женщина купила продукты для себя в ближайшей торговой точке, а затем сняла в банкомате еще несколько тысяч. После этого она отправилась к себе домой.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Ранее не судимой фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.