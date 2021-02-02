Визит родственницы стоил жительнице Карелии 26 тысяч рублей

Сотрудники уголовного розыска Пряжинского района установили подозреваемую в краже, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Пряжинского района обратилась 27-летняя местная жительница. Она сообщила, что неизвестные списали с её банковской карты 26 тыс. рублей. Девушка обнаружила пропажу личных сбережений, когда расплачивалась за продукты в одном из поселковых магазинов. Покупка была отклонена в связи с недостатком денег на счёте. Такого, по словам женщины, быть не могло. Она проверила баланс и увидела, что денег на карте нет.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска Пряжинского района установили подозреваемую – 25-летнюю жительницу Сегежи. Она оказалась двоюродной сестрой пострадавшей. Между родственницами были доверительные отношения. Девушка неоднократно одалживала деньги своей сестре, разрешала ей пользоваться мобильным банком. В какой-то момент подозреваемая решила воспользоваться этим и вероломно обокрала сестру.

Сделала она это продумано, пытаясь отвести от себя какие-либо подозрения. Сначала деньги перевела своему знакомому, заплатив ему за помощь 500 рублей. Остальное – обналичила. Часть средств девушка успела потратить: купила билеты до Архангельской области, там она навестила своих родных, затем вернулась обратно к сестре. Свою вину похитительница признала полностью, в содеянном раскаялась и обещала возместить причинённый ущерб.

В настоящее время возбуждено уголовное дело.