Дождь и ветер ожидаются в среду в Карелии

О погоде на 23 октября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в среду будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер юго-западный, западный ночью порывистый, днем умеренный.



Температура воздуха ночью составит +5, +7 гардусов, днем будет +7, +9.



В Карелии также будет облачная с прояснениями погода. Местами ожидается небольшой дождь, ночью на севере – с мокрым снегом. На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный, западный умеренный, местами порывистый сильный.

Ночью похолодает до +2, +7 градусов. Днем потеплеет до +5, +10.