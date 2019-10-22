Дождь и ветер ожидаются в среду в Карелии

Новости по теме
Загрузка...
О погоде на 23 октября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске в среду будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер юго-западный, западный ночью порывистый, днем умеренный.
Температура воздуха ночью составит +5, +7 гардусов, днем будет +7, +9.
В Карелии также будет облачная с прояснениями погода. Местами ожидается небольшой дождь, ночью на севере – с мокрым снегом. На дорогах гололедица.
Ветер юго-западный, западный умеренный, местами порывистый сильный.
Ночью похолодает до +2, +7 градусов. Днем потеплеет до +5, +10.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
18.10.2019, 15:23
17.10.2019, 06:40
18.10.2019, 10:43
19.10.2019, 11:22
22.10.2019, 12:30
16.10.2019, 17:43
Аналитика
Сегодня 13:43
Обществоведение
Почему одни люди, не имеющие собственного жилья, годами снимают чужие квартиры, а другие смело идут за ипотечным кредитом и обзаводятся собственным жильем?
18.10.2019 11:53
15.10.2019 12:36
Чтиво
Сегодня 12:30
Без политики
"Спина горит огнём", "кол в спине", "в шею вступило", "руку отняло", "не разогнуться" — эти "пытки" знакомы почти каждому человеку, боль в спине не щадит никого.
Сегодня 11:57
18.10.2019 10:43
18.10.2019 09:48
Медиа
16.10.2019 20:22
Опрос
Поддерживаете ли вы отмену моратория на смертную казнь?
Комментарии