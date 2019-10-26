Дождь, мокрый снег и мороз до - 5 ожидаются в воскресенье в Карелии

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О погоде на 27 октября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
По прогнозам синоптиков, завтра в Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.
Ветер ночью западный, северо-западный, днем северный, северо-восточный умеренный.
Температура воздуха составит +1, +3 градуса.
На территории районов республики также облачная с прояснениями погода. Небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя, на севере с мокрым снегом, днем на юге местами сильные.
Среднесуточная температура составит 0, +5, на севере 0, -5 градусов.
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