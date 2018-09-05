Дожди, грозы и туман: карельские синоптики рассказали о погоде на четверг

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В четверг, 6 сентября, в Карелии ожидается облачная погода с прояснениями, температура днем +14, +19.
По прогнозу Карельского ЦГМС, в районах республики пройдут кратковременные дожди, ночью возможны ливни; в отдельных районах грозы. Местами туман.
Ветер переменных направлений слабый.
Температура воздуха ночью +10, +15 градусов по Цельсию. Днем +14, +19, на юге до +24.
В Петрозаводске кратковременный дождь, возможна гроза.
Температура ночью +13, +15, а днем +19, +21 градус.
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