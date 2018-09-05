Дожди, грозы и туман: карельские синоптики рассказали о погоде на четверг

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

В четверг, 6 сентября, в Карелии ожидается облачная погода с прояснениями, температура днем +14, +19.

По прогнозу Карельского ЦГМС, в районах республики пройдут кратковременные дожди, ночью возможны ливни; в отдельных районах грозы. Местами туман.

Ветер переменных направлений слабый.

Температура воздуха ночью +10, +15 градусов по Цельсию. Днем +14, +19, на юге до +24.

В Петрозаводске кратковременный дождь, возможна гроза.

Температура ночью +13, +15, а днем +19, +21 градус.