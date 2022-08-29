Дожди пройдут в воскресенье в Карелии

О погоде в воскресенье, 4 сентября, рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В воскресенье, четвертого сентября, в Карелии будет облачно с прояснениями. Небольшой, местами умеренный дождь. Ветер северо-западный, северный 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура ночью +3,+8°С, местами до 0°С, днем +7,+12°С.

В Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4,+6°С, днем +8,+10°С. Атмосферное давление будет мало меняться.