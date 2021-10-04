Элиссан Шандалович: «Я рад, что парламент пополнился депутатами-врачами»

Председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович поздравил медиков с Международным днем врача.

Свое поздравление он разместил на личной странице Вконтакте.

«Врачебная профессия дает человеку очень многое, учит правильно расставлять приоритеты, в кратчайшие сроки принимать решения, и они должны быть верными, ведь в медицине цена ошибки — это здоровье и жизнь пациента», — написал Элиссан Шандалович.

По его словам, работа в парламенте дала ему возможность посмотреть на медицину с другой стороны, еще больше убедиться в том, насколько важна профессия врача.

«Я рад, что вновь избранный состав парламента Карелии пополнился новыми именами депутатов-врачей. И поскольку мы хорошо понимаем проблемы отрасли, это очень помогает нам в законотворческой деятельности, помогает принимать именно те решения, которые реально будут способствовать развитию здравоохранения в нашей республике.От всего сердца поздравляю дорогих коллег с праздником! Желаю счастья, успехов и профессионального роста. И главное — будьте здоровы!», — говорится в поздравительном послании.