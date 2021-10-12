Дубы и пузыреплодник посадят в Машезерском сквере в Петрозаводске

Жителей столицы Карелии приглашают принять участие в посадке деревьев в Машезерском сквере.

По сообщению администрации города, очередная экологическая акция в Петрозаводске состоится 15 октября. В этот день в 16:00 в Машезерском сквере будут высаживать молодые дубы, спирею и пузыреплодник.

Администрация Петрозаводска приглашает горожан присоединиться к мероприятию по озеленению. Участникам акции предоставят необходимый инвентарь. Перед посадкой специалисты управления благоустройства и экологии проведут традиционный мастер-класс.

В сквере уже провели формовочную и омолаживающую обрезку кустарников, яблонь и берез, удалили сухие ветви и самосев.

В мэрии напомнили, общественную территорию продолжают благоустраивать в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Здесь отсыпаны дорожки, оборудованы детский игровой и спортивный комплексы. Дополнительно планируется установить ограждения, а также песочницу с беседкой и другими элементами.

Ранее власти Петрозаводска объяснили, зачем рабочие массово обрезают деревья на улицах города.