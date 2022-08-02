Дух леса не прижился на набережной в городе Карелии

Новый арт-объект, символизирующий Дух леса, убрали с набережной Сортавалы.

Жители Сортавалы обеспокоены исчезновением с набережной по улице Валаамской огромного арт-объекта, который появился здесь всего несколько дней назад.

Как пояснил глава города Сергей Крупинин, арт-объект «Лесной дух карельского леса» был демонтирован с улицы Валаамской в связи с обнаружением дефекта (при изготовлении, монтаже или эксплуатации).

«Освободившаяся площадка в любом случае не останется пустовать и в скором времени там появится ар-объект с подсветкой, этот или другой, выясняется», — пишут в официальном паблике администрация Сортавальского поселения.

В администрации города отметили, что на территории улицы Валаамской смонтирована сцена для проведения концерта и запуска фейерверка. Время концерта и имя приглашенной звезды местные власти обещают сообщить позже.