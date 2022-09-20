Дух леса, не прижившийся на набережной в городе Карелии, поселился в зоопарке (ФОТОФАКТ)

Демонстрированный с набережной Сортавалы из-за дефектов арт-объект установлен в Карельском зоопарке.

Огромный Дух леса находится в зоопарке в поселке Киркколахти в Сортавальском районе. Фото с арт-объектом, который всего несколько дней простоял на набережной Сортавалы, опубликовала в соцсети туристка из Твери. Гости республики с удовольствием фотографировались с Духом леса.



Екатерина Смирнова/ВК

Напомним, арт объект, символизирующий дух леса, установили на территории набережной по улице Валаамской в Сортавале в начале августа. Но буквально через несколько дней скульптуру убрали. Как пояснил глава города Сергей Крупин, арт-объект «Лесной дух карельского леса» был демонтирован в связи с обнаружением дефекта (при изготовлении, монтаже или эксплуатации).