Духовное управление мусульман извинилось перед жителями Петрозаводска за шум и пробки во время праздника

Духовное управление мусульман Карелии принесло извинения жителям домов, расположенных рядом с молельным домом в Петрозаводске, за скопление машин и шум во время религиозного праздника.

Об этом написала на своей странице Вконтакте руководитель воспитательного отдела Духовного управления Марьям Ковалева.

Она ответила на опубликованную ранее в группе «Подслушано в ПТЗ» жалобу, автор которой живет на улице Муезерская поблизости от здания управления.

«Мы жители ул. Муезерской как всегда не можем нормально выехать со двора. И так продолжается уже 10 лет… С утра я проснулась под звуки Корана, который читали в микрофон. Столько верующих мусульман приходит… в жилой дом переделанный под мечеть. Неужели они не могут скинуться, каждый сколько может, и построить себе мечеть, что бы не стоять на улице из-за маленького помещения? Всем бы было комфортно тогда и удобно», — написала жительница города.

Фото: «Подслушано в ПТЗ» Вконтакте

Марьям Ковалева объяснила, что мусульмане давно хотят построить мечеть, но им не дают такой возможности.

«Уважаемые жители ул. Муезерской. Примите, пожалуйста, наши извинения за те неудобства, которые мы — мусульмане Карелии причиняем вам в дни наших праздников. Поверьте, больше всего нам не хочется кому-то причинять неудобства! Нам бы очень хотелось, чтобы у нас было место, где мы могли бы собираться на молитвы, на наши праздники и никому при этом не мешать. Но, к большому сожалению, администрация города не даёт нам возможности строить мечеть. Более того, всячески препятствует этому, хотя место под строительство мечети в отдалённой части города выделено более 10 лет назад. Мы готовы собирать средства собственными силами, что и делаем, но нежелание некоторых чиновников не позволяет нам двигаться дальше. В течение 2 лет мы находимся в судебных разбирательствах по поводу строительства молельного дома в Петрозаводске. Но никак не можем добиться защиты наших конституционных прав. Считаем, что грамотное выстраивание политики взаимоотношений со стороны чиновников в нашем обществе, позволило бы низить уровень напряжения среди граждан», — написала руководитель воспитательного отдела Духовного управления мусульман Республики Карелия.