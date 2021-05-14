Реклама на сайте
Прислать новость
Житель Петрозаводска совершил попытку суицида 2
14.05.2021 15:33
Специалисты оценили вред от микроволновок
14.05.2021 21:05
Кабаны окружили вышедшую из супермаркета женщину и отобрали у нее продукты (ВИДЕО) 1
14.05.2021 23:30
В Петрозаводске пенсионерка на иномарке отправила велосипедиста на больничную койку (ВИДЕО) 9
14.05.2021 16:08
Спасатели рассказали, чем закончилась история с мужчиной, который в Петрозаводске не мог выбраться из реки 2
14.05.2021 13:52

Духовное управление мусульман извинилось перед жителями Петрозаводска за шум и пробки во время праздника

Новости. Общество
10:28, 15 Мая 2021
фото: «Подслушано в ПТЗ» Вконтакте
Загрузка...

Духовное управление мусульман Карелии принесло извинения жителям домов, расположенных рядом с молельным домом в Петрозаводске, за скопление машин и шум во время религиозного праздника.

Об этом написала на своей странице Вконтакте  руководитель воспитательного отдела Духовного управления Марьям Ковалева.

Она ответила на опубликованную ранее в группе «Подслушано в ПТЗ» жалобу, автор которой живет на улице Муезерская поблизости от здания управления.

«Мы жители ул. Муезерской как всегда не можем нормально выехать со двора. И так продолжается уже 10 лет… С утра я проснулась под звуки Корана, который читали в микрофон. Столько верующих мусульман приходит… в жилой дом переделанный под мечеть. Неужели они не могут скинуться, каждый сколько может, и построить себе мечеть, что бы не стоять на улице из-за маленького помещения? Всем бы было комфортно тогда и удобно», — написала жительница города.

Фото: «Подслушано в ПТЗ» Вконтакте

Марьям Ковалева объяснила, что мусульмане давно хотят построить мечеть, но им не дают такой возможности.

«Уважаемые жители ул. Муезерской. Примите, пожалуйста, наши извинения за те неудобства, которые мы — мусульмане Карелии причиняем вам в дни наших праздников. Поверьте, больше всего нам не хочется кому-то причинять неудобства! Нам бы очень хотелось, чтобы у нас было место, где мы могли бы собираться на молитвы, на наши праздники и никому при этом не мешать. Но, к большому сожалению, администрация города не даёт нам возможности строить мечеть. Более того, всячески препятствует этому, хотя место под строительство мечети в отдалённой части города выделено более 10 лет назад. Мы готовы собирать средства собственными силами, что и делаем, но нежелание некоторых чиновников не позволяет нам двигаться дальше. В течение 2 лет мы находимся в судебных разбирательствах по поводу строительства молельного дома в Петрозаводске. Но никак не можем добиться защиты наших конституционных прав. Считаем, что грамотное выстраивание политики взаимоотношений со стороны чиновников в нашем обществе, позволило бы низить уровень напряжения среди граждан», — написала руководитель воспитательного отдела Духовного управления мусульман Республики Карелия.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Саныч
2021-05-15 11:12:04
Тоже права.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.05.2021, 15:54
Подростка, пропавшего более трех месяцев назад в Петрозаводске, нашли мертвым в лесу
09.05.2021, 17:37
Водитель, пострадавший в аварии с пожарной машиной, умер
12.05.2021, 16:33
МЧС Карелии показало аварию на железной дороге, где с рельсов сошли 19 вагонов (ФОТО и ВИДЕО)
09.05.2021, 16:35
Пожарная машина снесла легковой автомобиль в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
08.05.2021, 11:26
Куда пойти в Петрозаводске 9 мая - полная программа празднования Дня Победы
12.05.2021, 11:58
Владимир Любарский назначен главой Петрозаводска

Чтиво

10.05.2021 16:23
Без политики
Сергей Шугаев: «О войне они ничего не рассказывали…»
Бывший начальник Главного управления МЧС России по Карелии, генерал-майор Сергей Шугаев рассказал о своих родных-фронтовиках, о том, почему он решил стать военным и о попытках переписать историю.
«Усиленно стали называть только две известные фамилии» 6
07.05.2021 08:54
К врачу как на праздник: невыдуманная история о том, как дети полюбили ходить в поликлинику
29.04.2021 13:32
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»