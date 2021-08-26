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«Духовное воспитание изменилось»: заместитель главного судебного пристава Карелии описал портрет злостного алиментщика

Новости. Общество
15:00, 27 Августа 2021
фото: Столица на Онего

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Заместитель главного судебного пристава региона Андрей Ламзин рассказал, чем объясняют свое поведение злостные неплательщики алиментов.

Среди должников есть те, кто не в состоянии платить алименты, и те, кто принципиально отказывается вносить платежи. Неплательщики могут быть ориентированы на получение неофициального дохода. Об этом сообщил врио заместителя руководителя УФССП России по Республике Карелия Андрей Ламзин во время пресс-конференции в Петрозаводске.

«Если исходить из портрета социального, по большей части, это лица, которые не имеют постоянного дохода. Это мужчины старше 30 лет, 35 — даже. На сегодняшний день лица не заинтересованы в получении официального дохода. Лица получают доход неофициально. Я бы не стал говорить, что это какие-то маргиналы, кто злоупотребляет алкогольными напитками. Но, вместе с тем, такие есть, да, но это не характер этого портрета…. Когда люди вступают в брак и в дальнейшем семейные отношения рушатся, это конфликт интересов. И есть люди, которые не выплачивают алименты ввиду того, что они не могут, а есть принципиально конфликтные — которые не хотят выплачивать эти алименты», — рассказал Андрей Ламзин.

Ламзин пояснил, что отношение россиян к институту брака изменилось, при этом наблюдается рост числа разводов. Он связывает частый распад семей с понижением уровня духовности и воспитания.

«На сегодняшний день количество расторжений браков увеличилось. Это больше двух третей. Наверно, представители двух из трех браков прекращают отношения. По большей части, если посмотреть статистику, разваливаются-то браки, в которых люди вступили недавно в отношения. Те люди, которые живут давно уже в браках, у них другой немножко менталитет. Люди, вступившие в брак, может быть, социально не выросли, может быть, не нашли своего места в работе, не понимают той самой ответственности. Уровень духовности, социального воспитания немножко сейчас другой. Если институт брака в советские времена был стабильным, основополагающим, то теперь этого нет больше столпа. И духовное воспитание уже изменилось для многих людей», —  пояснил Ламзин.

Как сообщили в службе судебных приставов, одним из популярных аргументов, который приводят в свою защиту неплательщики алиментов, — это нежелание платить деньги экс-супруге, потому что она потратит их «на себя».

«Зачастую мужчины говорят: „Я не буду платить, поскольку женщина тратит деньги на себя“. Частенько такое объяснение бывает… Да, действительно, она может тратить какие-то денежные средства на свое собственное обеспечение, но вместе с тем надо понимать: ребенок находится у нее, и она воспитывает его, она тратит на него денежные средства, она устраивает его жизнь», — рассказал заместитель главного судебного пристава Карелии.

Ламзин также пояснил, что может складываться ситуация, когда должник из-за финансового неблагополучия не в состоянии обеспечивать себя, поскольку он вынужден выплачивать большую сумму алиментов. Согласно закону, алименты могут составлять до 70% от дохода.

Ранее сообщалось, что в этом году сотрудники карельской службы судебных приставов добились от алиментщиков выплат в размере 120 млн рублей.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2021-08-27 15:56:20
Поскольку Россия до сих пор следовала и скорее всего будет следовать в фарватере Запада, есть одна западная тенденция, которая боюсь появятся у нас и тогда приставам будут счастье.
Шо я имею ввиду? Правильно, однополые браки :) :) :)
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