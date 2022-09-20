Два 70-летних водителя попали в ДТП на севере Карелии

В Пудожском районе пожилому водителю потребовалась помощь врачей после ДТП, сообщили в ГИБДД Карелии.

На минувшей неделе, 23 сентября, в 8.45 в Пудожском районе на 445 км автодороги «Вологда–Медвежьегорск–Кола» произошло ДТП.

По предварительным данным, 71-летний водитель автомобиля Renault Duster допустил столкновение с автомобилем «УАЗ» под управлением 70-летнего пенсионера.

Впоследствии водитель Renault самостоятельно обратился за медицинской помощью, ему назначено лечение. Обстоятельства ДТП устанавливаются.