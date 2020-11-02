Два автомобиля не поделили обочину на улице в Петрозаводске (ВИДЕО)

ДТП с участием двух автомобилей произошло на улице Пограничная.

Как сообщает ДТП ПТЗ, авария произошла 2 ноября в 16:53 у дома №2 по улице Пограничная. В вечерний "час пик" на обочине столкнулись отечественный внедорожник "ВАЗ-2121" ("Нива") и легковой автомобиль KIA Rio.

Машины двигались по улице Пограничная со стороны улицы Боровая в попутном направлении.

Столкновение произошло, когда KIA Rio совершал правый поворот на прилегающую территорию, а "Нива" двигалась по обочине в прямом направлении, опережая транспортный поток, шедший по проезжей части.

Момент ДТП запечатлели видеокамера компании "Ситилинк" и видеорегистратор очевидца, Николая Саламатина.

Ранее сообщалось, что сразу четыре автомобиля столкнулись на трассе "Кола" в Карелии.