Два автомобиля не поделили перекресток в Петрозаводске (ВИДЕО)

Авария произошла на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Мелентьевой.

Как пишет ДТП ПТЗ, авария с участием двух легковых автомобилей произошла 27 февраля в 19.11 на регулируемом перекрестке, когда машины двигались по улице Мелентьевой вниз.

Судя по видео, один из участников ДТП совершал маневр правого поворота из крайнего левого положения. В это же время другой автомобилист, выезжая на перекресток из крайнего правого положения на желтый сигнал светофора, двигался в прямом направлении.

Автомобили притерлись бортами и выкатились на угол перекрестка.

Момент ДТП попал в объективы камер компании «Ситилинк» и компьютерной сети Сампо.ру.

Ранее сообщалось женщина с маленьким ребенком из-за гонщика пострадала в ДТП на трассе в Карелии.