Два автомобиля столкнулись на оживленной улице в Петрозаводске

На месте аварии на улице Лыжная работает «Скорая».

Фото аварии, произошедшей утром 7 марта на улице Лыжная, появились в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Как «Столице на Онего» сообщили в ГИБДД Петрозаводска, в районе дома по адресу: улица Лыжная, 13 столкнулись автомобили Chevrolet Niva и LADA Largus. Вызов в Госавтоинспекцию поступил в 10.35.

На месте аварии работают наряд ДПС и медики. Информация о пострадавших уточняется.