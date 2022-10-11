Два автомобиля столкнулись на перекрестке в самом центре Петрозаводска (ВИДЕО)

фото: © Паблик ВК «Подслушано у водителей Птз и Карелии»

На пересечении улиц Гоголя и Герцена две легковушки не поделили дорогу.

Видео аварии в самом центре Петрозаводска, зафиксированное на камеру наружного наблюдения компании «Сампо», появилось в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Авария произошла в понедельник, 31 октября, в 9.19. Один из автомобилей выезжал с улицы Герцена, когда в него врезался двигавшийся по улице Гоголя в направлении площади Кирова другой автомобиль.

В результате аварии машины получили механические повреждения. Данных о пострадавших нет.