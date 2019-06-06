Два автомобиля столкнулись на трассе в Карелии, есть пострадавшие

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В Сегежском районе в ДТП пострадал 56-летний водитель, сообщили в ГИБДД Карелии.
В минувшую среду 5 июня в 16:20 в Сегежском районе на 705 км федеральной автодороги "Кола" 52-летний водитель автомобиля "ВАЗ" при выполнении левого поворота не убедился в безопасности манёвра и совершил столкновение с обгоняющим его в попутном направлении автомобилем Skoda.
В результате ДТП травмы получил 56-летний водитель Skoda, ему была оказана медицинская помощь.
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