Два автомобиля столкнулись в Костомукше, один из водителей получил травмы

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В Карелии в результате столкновения двух автомобилей в Костомукше пострадал 52-летний водитель.
Как сообщили в ГИБДД Карелии, ДТП произошло накануне в 17.35 возле дома № 19 на улице Ленинградской в Костомукше.
Водитель автомашины Nissan совершил столкновение с попутной автомашиной Ford.
В результате происшествия пострадал 52-летний водитель автомобиля Ford.
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