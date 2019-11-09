Два автомобиля столкнулись в Костомукше, один из водителей получил травмы

В Карелии в результате столкновения двух автомобилей в Костомукше пострадал 52-летний водитель.

Как сообщили в ГИБДД Карелии, ДТП произошло накануне в 17.35 возле дома № 19 на улице Ленинградской в Костомукше.

Водитель автомашины Nissan совершил столкновение с попутной автомашиной Ford.

В результате происшествия пострадал 52-летний водитель автомобиля Ford.