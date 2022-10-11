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Два автомобиля улетели в кювет и перевернулись на трассах в Карелии за сутки

Новости. Происшествия
10:37, 29 Октября 2022
фото: Госавтоинспекция Карелии

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Аварии с двумя пострадавшими произошли в пятницу в Суоярвском и Медвежьегорском районах.

По информации Госавтоинспекции Карелии, 28 октября в 1.01 на 36 км автодороги «Суоярви-Койриноя» в Суоярвском районе 45-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2107», житель поселка Муезерский, допустил съезд машины в правый по ходу движения кювет. Автомобиль перевернулся. Водителю понадобилась помощь медиков.

Подобное ДТП произошло в пятницу в 10.00 в Медвежьегорском районе. На 661 км федеральной трассы «Кола» 31-летний водитель, житель Кондопоги, на автомобиле улетел в левый по ходу движения кювет.  

По предварительной информации, во время движения у автомобиля произошел разрыв заднего левого колеса. Водитель получил травмы.

По фактам ДТП проводится проверка.

Ранее сообщалось, подросток в Карелии угнал автомобиль «Ока» и вылетел на нем в кювет.

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