Два автомобиля улетели в кювет и перевернулись на трассах в Карелии за сутки

Аварии с двумя пострадавшими произошли в пятницу в Суоярвском и Медвежьегорском районах.

По информации Госавтоинспекции Карелии, 28 октября в 1.01 на 36 км автодороги «Суоярви-Койриноя» в Суоярвском районе 45-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2107», житель поселка Муезерский, допустил съезд машины в правый по ходу движения кювет. Автомобиль перевернулся. Водителю понадобилась помощь медиков.

Подобное ДТП произошло в пятницу в 10.00 в Медвежьегорском районе. На 661 км федеральной трассы «Кола» 31-летний водитель, житель Кондопоги, на автомобиле улетел в левый по ходу движения кювет.

По предварительной информации, во время движения у автомобиля произошел разрыв заднего левого колеса. Водитель получил травмы.

По фактам ДТП проводится проверка.

Ранее сообщалось, подросток в Карелии угнал автомобиль «Ока» и вылетел на нем в кювет.