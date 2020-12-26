Два автомобиля влобовую столкнулись на перекрестке в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Лобовое столкновение двух автомобилей на встречной полосе произошло накануне на пересечении проспекта Александра Невского и улицы "Правды".

Как сообщает портал ДТП Петрозаводска и Карелии, накануне вечером, в 19.53 автомобиль Skoda Fabia двигался по проспекту Александра Невского, совершая правый поворот на улицу "Правды". Судя по записи с видеокамер, машина выехала на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора.

При совершении правого поворота Skoda Fabia выехала на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с подъезжающим к перекрёстку по улице "Правды" другим легковым автомобилем.

Судя по записи с камер, за минуту до происшествия водитель Skoda создал еще одну аварийную ситуацию, выезжая с улицы Льва Толстого на проспект Александра Невского.

Видеокамеры компании "Ситилинк" и компьютерной сети Сампо.ру запечатлели момент ДТП.