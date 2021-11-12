Два автомобиля жестко столкнулись на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)

Женщина с детьми успела отойти, когда рядом с ними на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Мелентьевой столкнулись две машины.

На оживленном перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Мелентьевой в Петрозаводске накануне около 13.30 столкнулись два автомобиля.

Стоявшие неподалеку на тротуаре пешеходы - женщина с двумя детьми (маленький ребенок сидел в коляске), успели отойти.

Видео момента ДТП с камер наружного наблюдения компаний "Сампо.ру" и "Ситилинк" опубликовано в группе "Подслушано у водителей Петрозаводска и Карелии".