890x80
Реклама
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Соцсети: в Петрозаводске на помойку выкинули мешок с живыми кошкой и котом (ФОТО и ВИДЕО) 8
24.12.2021 14:44
Жителей Петрозаводска 1 января ждут на новогоднем забеге 1
24.12.2021 18:40
В центре Петрозаводска открылся бесплатный мобильный каток 1
24.12.2021 18:00
Провалились попытки жителей Карелии провезти через границу лишние клементины и авокадо 1
24.12.2021 18:20

Два автомобиля жестко столкнулись на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
11:04, 25 Декабря 2021

Новости партнеров

Женщина с детьми успела отойти, когда рядом с ними на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Мелентьевой столкнулись две машины.

На оживленном перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Мелентьевой в Петрозаводске накануне около 13.30 столкнулись два автомобиля.

Стоявшие неподалеку на тротуаре пешеходы - женщина с двумя детьми (маленький ребенок сидел в коляске), успели отойти.

Видео момента ДТП с камер наружного наблюдения компаний "Сампо.ру" и "Ситилинк" опубликовано в группе "Подслушано у водителей Петрозаводска и Карелии".

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2021-12-25 13:19:39
Два дебила - это сила!!!
А до женщины с детьми метров пять еще оставалось. Так что драматизм можно было не пытаться нагнетать.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.12.2021, 09:00
Как изменится пенсионный возраст в 2022 году
18.12.2021, 12:06
В Карелию идут морозы до минус 30 градусов
22.12.2021, 09:12
Более тысячи домов в Петрозаводске останутся в четверг без тепла и горячей воды
18.12.2021, 16:17
Автомобили раскидало по дороге после жесткого ДТП в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
21.12.2021, 16:17
Семьи Перевалки напряглись, когда жительница Петрозаводска рассказала в соцсети об изменах соседа
20.12.2021, 06:40
Российский миллиардер, открывший фирму в поселке Карелии, оказался гражданином Португалии

Чтиво

21.12.2021 15:41
Личное мнение
«Прославляющим Отечество» выплатят по 150 тысяч 15
Номинантов на высшую литературную премию Карелии определят московские поэты, прозаики, публицисты и критики. 
Местному самоуправлению в России посвящается 15
17.12.2021 15:57
«От своих решений не отказываюсь» 23
15.12.2021 14:38
архив чтиво

Медиа

Видеоверсия разговора с Владимиром Лабиновым, министром сельского и рыбного хозяйства Карелии
16.12.2021 11:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»